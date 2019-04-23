سقوط حائطين بسبب الأمطار الغزيرة في قرى شمال أبها

أبها(صدى):

شهدت منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفرقة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، واستمرت إلى الساعة 17:00، وشملت أبها أمطاراً غزيرة على أجزاء من قرى ومواقع شمال أبها.

وهطلت في محافظة خميس مشيط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على حي البلد، وأمطار خفيفة على مركز وادي بن هشبل، وأمطار خفيفة على حي المصانع، وأمطار متوسطة على حي الراقي، وأمطار غزيرة على مركز تندحة، علاوةً على سيل متوسط بوادي الشيق ووادي الرميثيات وميدان الرماية شرق خميس مشيط، أما في محافظة أحد رفيدة، فهطلت على مركز واظ أمطار خفيفة.

ونجم عن الحالة المطرية تلقي غرفة العمليات بلاغين عن سقوط جدارين من البلك أحدهما بطول 3 أمتار والثاني بطول 20 متراً بالقرب من منزل أحد المواطنين بقرية آل مجمل شمال أبها، ولم ينتج عن سقوطهما أي إصابات ولله الحمد.

وأوضح متحدث الدفاع المدني بعسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي: أن دوريات السلامة باشرت الحالتين، وتم تسليم الموقع لمندوب الأمانة؛ لإكمال الإجراءات اللازمة.