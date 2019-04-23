النصر يقلب تأخره إلى فوز صعب على الزوراء في دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

قلب نادي النصر، تأخره ليحقق الفوز خارج ملعبه على الزوراء العراقي، بهدفين لهدف، وذلك على ستاد كربلاء الدولي في كربلاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.

وتقدم الزوراء في الشوط الأول عبر هدف علاء عباس في الدقيقة 30، قبل أن يرد النصر بهدفين عن طريق يحيى الشهري (56) ونواف الفرشان (90+8).

ويتصدر زوباهان الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط من أربع مباريات للنصر و4 للزوراء و3 للوصل.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 7 مايو، حيث يلتقي الزوراء مع زوباهان في كربلاء، والنصر مع الوصل في الرياض.