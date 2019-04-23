بالفيديو.. إمارة مكة: المقطع المتداول عن الأمير خالد مختلق وغير صحيح

نايف السالم(صدى):

تداول مقطع فيديو، عن رجل يتحدث عن أمير مكة المكرمة، خالد الفيصل، أن مصرية تقيم في مكة تم توريطها في مشكلة تستوجب عليها الحد لأنها أقرت.

وتابع أنه صدر الحكم عليها اليوم أنه سيقام عليها الحد، وأنها ستقتل، والأمر أنها وقفت عند الملتزم تريد أن يفسح لها أحد، وإذا بمجموعة من العساكر يأتون معهم شخصية هامة، يفسحون له الطريق فقالت بصوت عالي لماذا تفسحون له الطريق ونحن لا، هم أفضل مننا في شيء.

وأضاف أنها لا تعرف عن من تتحدث، حيث كان الأمير خالد الفيصل، لتؤكد إمارة مكة المكرمة أن ما ورد في هذا المقطع عن الأمير خالد مختلق ولا أساس له من الصحة.