بالفيديو.. أحد سجناء قضايا الإرهاب: الأمير محمد بن سلمان أخذ حقنا من المتطرفين

علي القحطاني(صدى):

قال أحد نزلاء سجن ذهبان في قضايا الإرهاب، بعد عودته من الفكر الضال، إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أخذ حقهم من المتطرفين.

وتابع ماجد الزهراني، أن الأمير أخذ حقهم من الذين ضيعوا أعمارهم عندما قال سندمر المتطرفين الآن، وحقق لنا جميع أحلامنا.

يذكر أن وزارة الداخلية نفذت القصاص على 37 إرهابي.