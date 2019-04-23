بالفيديو.. اللقماني: هناك عدة طرق لتوفير الكهرباء

علي القحطاني(صدى):

أوضح بشير اللقماني مدير إدارة مواصفات كفاءة الطاقة للمباني، اليوم الثلاثاء، الهدف من إطلاق حملة ” تراها سهلة ” .

وقال اللقماني خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع على قناة ” روتانا خليجية ” إن الحملة موجهة للمستهلكين بأن طريقة توفير الكهرباء سهلة للحفاظ على فاتورة المستهلك واستدامة الطاقة.

وأضاف : هناك عدة طرق مثلى لترشيد استهلاك الطاقة، والسلوكيات مهمة جدًا، والناس دأت تتفاعل معنا.

وأكد أن برنامج كفاءة الطاقة بدأ بجهات كثيرة وعدد من المختصين وتعمل كلها على تطبيق مبادرات كفاءة الطاقة لصالح المستهلك في المقام الأول.