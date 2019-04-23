عدم استجابة دواسة الوقود بالشكل المطلوب من مؤشرات تلف أسلاك البواجي

أميرة خالد(صدى):

تعد أسلاك البواجي هي أحد القطع الأساسية في مكونات المحرك ومن العوامل التي قد تؤثر في أداء وعزم السيارة، وتعمل هذه الأسلاك الهامة على توصيل الجهد العالي الذي يتراوح بين 30,000 حتى 50,000 فولت الناتجة عن لفائف الاشتعال إلى البوجيهات، وفي حال تعرض هذه الأسلاك للتلف، فإن السيارة تتعرض للعديد من المشاكل والأعطال.

وتتعرض مع مرور الوقت أسلاك البواجي لضغوطات كبيرة وحرارة شديدة، مما يسبب انخفاض مادة الكربون في الأسلاك، وهو ما يحد من أداء مهامها من توصيل الجهد الكهربائي بكفاءة، الأمر الذي يؤثر على أداء المحرك بالسلب، فإذا شعرت في يوم من الأيام أن السيارة التي تقودها قد بدأت تفقد من عزمها وقوتها خصوصاً خلال المرتفعات فاعلم بأن الأسلاك يمكن أن تكون قد تعرضت للتلف.

وتتنوع المؤشرات التي تدل على تلف أسلاك البوجيهات، ومنها عدم استجابة دواسة الوقود بالشكل المطلوب (يشعر قائد السيارة بتقطيع في عمل المحرك)، وفي بعض الحالات تلاحظ عند تشغيل السيارة في الصباح أن المحرك يصدر اهتزازات كثيرة.

ويمكن أن يلاحظ أيضاً في بعض الأحيان بأن عداد الـ RPM في طبلون السيارة يتلاعب عند استعمال قير الحياد، أو صدور بعض من أصوات التفجير في ناحية المحرك خصوصاً عندما تضغط بشكل قوي على دواسة الوقود.

كما يلاحظ استهلاك كبير في استخدام الوقود، وخروج دخان كثيف أسود من العادم، وفشل في اختبارات الانبعاثات نتيجة انبعاث الهيدروكربون بشكل متزايد أو رمز خطأ يشير إلى ضعف الاشتعال في أحد أسطوانات المحرك.