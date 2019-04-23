حب الذات والتوقف عن انتقاد الغير من خطوات دعم النفس

أميرة خالد(صدى):

وضعت الدكتورة فاطمة الشناوي خبيرة التنمية البشرية والمحاضرة الجامعية، 8 خطوات لدعم النفس.

وأوضحت أن الخطوة الأولى هي التفكير بصورة إيجابية أي تواصلي مع ذاتك واستمعي إلى صوتك الداخلي، سيوجهك إلى الأفضل، سيعطيك إجابة لكل الأسئلة التي تطرحينها، فقط اجلسي مع نفسك في سكون لبعض الوقت وغوصي في أعماقك تشعري بالسلام والهدوء والسعادة وفيضٍ من الحب لا ينتهي، قومي بهذا التواصل كل يوم، بعدها ستتخذين قرارات جديدة إيجابية.

وأشارت إلى أن الخطوة الثاني التغلب على الخوف إذ أن بعض النساء يفتقدن الشعور باحترام وتقدير الذات، ويرجع ذلك غالباً إلى الطريقة التي نشأن عليها؛ المرأة دائماً تخشى أن يتخلى عنها الآخرون وتصبح بمفردها، تخاف الإحساس بالضياع وفقدان الأمان، تخاف النجاح لاعتقادها بأنها لا تستحقه؛ لدرجة أنها تظل متمسكة بوظائف وزيجات سيئة؛ لذا يجب أن تجعلي ثقتك في الحياة نفسها، أدركي أنها تساندك، تقودك وتوجهك إن أردت أنت ذلك، هيا تعلمي حب نفسك، غيري طريقة تفكيرك، اغرسي بداخلك الاحترام والتقدير لنفسك، ودعي الحياة تمنحك كل ما لديها من خير.

وأضافت أنه الخطوة الثالثة هي التخلص من السلبيات ورددي على نفسك: إنني سيدة ناجحة، وأشعر بالثقة في نفسي، بعدها ضعي خطوطاً رئيسية تنظمين بها حياتك، وقومي بتفعيل الصالح منها، ثم عاودي قراءتها يومياً بصوت عالٍ أمام المرآة. وقريباً ما ستتحقق هذه العبارات.

ورابعًا: حفظ عبارات مدعمة للنفس وكرريها على نفسك واجعليها في صيغة الحاضر، وليست في صيغة المستقبل؛ قولي: ” أنا أملك.. أنا أكون بدلاً من سوف أملك، أريد أن أكون ” ؛ حتى لا تظل النتائج بعيدة المنال.

كذلك توقفي عن نقد غيرك فهذا عديم الجدوى لا يحقق أي نتائج إيجابية ولا تقومي أيضاً بتوجيه النقد لنفسك؛ بل اهتمي بها، وما ترينه من عيوب في الآخرين هو مجرد صورة مرئية للأشياء التي لا تعجبك في نفسك، والتفكير بصورة سلبية في شخص آخر أحد أهم الأسباب التي تقيدنا في الحياة. أنت تحاكمين نفسك وليس الحياة أو البشر.

كما يجب أن تعاملي نفسك بحب بل احرصي على حبها؛ إذ ينبغي عليك احترام ذاتك والحفاظ عليها؛ إن أحببت نفسك زاد حب الآخرين لك، ركزي اهتمامك على ما تريدين وليس على ما لا تريدين، أنا أحب نفسي أكثر من أي شيء.

ويجب أيضًا أن تكوني صادقة مع نفسك أي لا تعدي بشيء لا تستطيعين تنفيذه حتى وإن كان الوعد لنفسك، أثري الجانب الإبداعي بأي نشاط تقومين به، مهما كان هذا النشاط: فطيرة حلوة، تصميم لمنزل كل امرأة تستحق وقتاً لتعبر فيه عن نفسها، فقط ابحثي عن السعادة بداخلك؛ فمعها يتولد الحس الإبداعي فيما تقولين وتفعلين.

و تواصلي روحياً مع الحياة فعلاقتك مع ذاتك تعد من أهم العلاقات في حياتك، هيا امنحيها وقتاً هادئاً وكوني على تواصل مع ما يرشدك في داخلك ” إن معتقداتي الروحية تساندني وتساعدني في أن أكون كما أريد ” .

و كوني واضحة مع نفسك، فهذا يبدد كل مخاوفك واعلمي أنك إذا كنت لا تستطيعين منح نفسك ما تتمنينه من حب وتقدير لكونك امرأة فلن تجدي أبداً هذا الحب فيمن حولك، لا تنتظري شيئاً غير موجود في حياتك، أي اشعري بالحب والفخر والعطف نحو ذاتك.