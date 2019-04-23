رجل يقتل صديقته ويطهيها لاكتشافه أنها متحولة جنسيًّا

موسكو(صدى):

اعترف طبيب روسي شاب بقتل صديقته وتقطيعها إربًا وطهي أجزاءً منها في الفرن، وإلقاء أجزاء أخرى في المرحاض، عندما اكتشف أنها متحولة جنسيًّا.

وكان الطبيب يقضي أمسية مع صديقته، في مدينة كورسك، قبل أن يعودا إلى شقتها، وبعدها أدرك أنها متحولة جنسيًّا وخضعت لعملية إعادة تحديد الجنس.

وشرع الطبيب في خنقها فورًا وهما على فراشهما، قبل أن يحاول إخفاء جريمته الشنيعة، بتقطيع جثتها، واكتشفوا أن الفتاة دعته إلى شقتها، حيث تناولا الكحول، وقاما بممارسة الجنس، وعندها لاحظ أن شريكته كانت رجلًا في السابق، فأمسك برقبتها وخنقها، ولم يتوقف حتى فارقت الحياة.

وأنكر الجاني أنه من آكلي لحوم البشر، وأوضح أنه ألقى باللحم المطهي في المرحاض أيضًا.