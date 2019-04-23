طاقم مستشفى أسنان يغتصب مريضة قبل قتلها

إسلام أباد(صدى):

تعرضت باكستانية للاغتصاب قبل قتلها على يد طاقم مستشفى توجهت إليه لعلاج أسنانها.

وعثرت الجهات الأمنية على جثة الضحية التي لم يُكشف عن هويتها، بواسطة والدتها في مستشفى ” سيند “ الحكومي في مدينة ” كورانجي “ أبريل.

وتم إبلاغ أسرة الضحية أنها ” توفيت نتيجة رد فعل قاتل من مضاد حيوي، ولكن كشف فحص الطب الشرعي أدلة على تعرض الضحية للقتل بعد تعرضها للاغتصاب.

ويذكر أن الشرطة ألقت القبض على 3 متهمين، معروفين باسم ” شزيب “ و “ عمير “ و “ والي “ ، بينما لا يزال البحث جاريًا عن المتهم الرابع، وهو الضابط الدكتور ” أياز “ .