طاقم مستشفى أسنان يغتصب مريضة قبل قتلها
تعرضت باكستانية للاغتصاب قبل قتلها على يد طاقم مستشفى توجهت إليه لعلاج أسنانها.
وعثرت الجهات الأمنية على جثة الضحية التي لم يُكشف عن هويتها، بواسطة والدتها في مستشفى ” سيند “ الحكومي في مدينة ” كورانجي “ أبريل.
وتم إبلاغ أسرة الضحية أنها ” توفيت نتيجة رد فعل قاتل من مضاد حيوي، ولكن كشف فحص الطب الشرعي أدلة على تعرض الضحية للقتل بعد تعرضها للاغتصاب.
ويذكر أن الشرطة ألقت القبض على 3 متهمين، معروفين باسم ” شزيب “ و “ عمير “ و “ والي “ ، بينما لا يزال البحث جاريًا عن المتهم الرابع، وهو الضابط الدكتور ” أياز “ .
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