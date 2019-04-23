قطار الرياض: نسبة الإنجاز في المشروع 82%

علي القحطاني(صدى):

أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن نسبة الإنجاز في مشروع قطار الرياض بلغت 82%، ناشرة صوراً لعددٍ من محطات المشروع.

وأشارت إلى أن المحطات دخلت في مراحل متقدمة من الإنجاز لتشكل معالم جديدة في مدينة الرياض.

يُذكر أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض هو الأول في المملكة، وثاني مشروع للنقل العام في الخليج بعد مترو دبي، ويشمل القطارات والحافلات، و6 خطوط للقطار، و85 محطة، بتكلفة تبلغ 22.5 مليار دولار.

وكان مدير المشروع المهندس وليد العكرش قد صرح في وقت سابق بأن الموعد المحدد للتشغيل سيكون تدريجياً في نهاية 2019.