الطيران المدني: الطيار التجاري يقوم بـ 6 إجراءات هامة قبل الإقلاع

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن عدة إجراءا يقوم بها الطيار التجاري قبل الإقلاع بالطائرة، حيث يصل إلى مركز العمليات الجوية بالمطار قبل الرحلة بساعة ونصف على الأقل، ثم يقوم بعدة إجراءات.

وأوضحت أن الإجراءات تتمثل في مراجعة وثائق الرحلة: وتشمل إذن الترحيل الجوي ويحتوي على رقم الرحلة، ومعلومات الطائرة وحالتها الفنية، وخط سير الرحلة، والمطار البديل للهبوط، وبيانات طاقم الطائرة، والأحوال الجوية، ويراجع خطة الطيران والنشرة الملاحية والملاحظات التي تؤثر بالمطارات والمسارات الجوية.

كما يقوم الطيار بعد ذلك بالتوجه إلى الطائرة قبل موعد الرحلة بساعة على الأقل، ومن ثم فحص الطائرة ومراجعة سجل صيانة الطائرة وفحصها من الداخل والخارج للتأكد من صلاحيتها للطيران وتجهيزها وتوقيع وثيقة قبول الطائرة.

ويقوم الطيار بعد ذلك بتصعيد المسافرين بعد التأكد من إتمام الفحص الأمني وفحص السلامة لمقصورة الركاب وتزويد الطائرة بالخدمات، و بعد اكتمال تصعيد الركاب والحقائب وإغلاق الأبواب، يطلب الطيار الإذن من برج المراقبة الجوية بالمغادرة والسماح بتشغيل المحركات تمهيدا لسحب الطائرة والاتجاه إلى المدرج للإقلاع.