بالصور.. إجراء تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي قبل رمضان

علي القحطاني(صدى):

قامت إدارة التشغیل والصیانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتنفيذ تجربة التغذیة الكھربائیة للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتیاطیة وذلك في الساعة ( 30:8 ) صباحاً، للتأكد من مدى جاھزیتھا واستعدادھا لموسم رمضان 1440.

وتم إجراء التجربة بمشاركة عدد من الجھات المعنیة ممثلةً في الدفاع المدني، والشركة السعودیة للكھرباء، وإدارة التشغیل والصیانة وإدارة الأمن والسلامة بالرئاسة.

وقال مدیر إدارة التشغیل والصیانة في الرئاسة المھندس عمار بن محمد الأحمدي إن محطة كدي ذات أھمیة كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكھربائیة بواسطة المولدات الثمانیة الاحتیاطیة الموجودة في الموقع.

وأضاف : والتي بدورھا تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذیة للحرم المكي وتصدر أمراً بتشغیل المولدات لتأمین تغذیة الحرم المكي ،(MV1 (موجود في محطة الموثوقیة.