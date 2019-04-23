يوفنتوس يستعين بـ7 لاعبين لحسم حلم التتويج الأوروبي

نواف السالم(صدى):

يحلم يوفنتوس ببناء جيل تاريخي للفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد الفشل هذا العام والخروج من دور الثمانية على يد أياكس الهولندي رغم التعاقد مع كرستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات من ريال مدريد.

ويفكر يوفنتوس في التعاقد مع رافائيل فاران من ريال مدريد وكوستاس مانولاس من روما لتعزيز خط الدفاع، بينما في الوسط هناك إيسكو ريال مدريد، وبول بوجبا من مانشستر يونايتد وتانجي ندومبيلي من ليون، وفي خط الهجوم، فإن اليوفي يسعى للحصول على خدمات جواو فيليكس بنفيكا وفيدريكو كييزا فيورنتينا.

يذكر أن يوفنتوس لم يحصل على لقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 1996، كما أنه خسر النهائي 5 مرات منذ التتويج الأخير.