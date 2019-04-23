سند محمد بن سلمان: إذا لم تتغير حالة طلبك فهناك مشكلة

علي القحطاني(صدى):

أكد سند محمد بن سلمان، أنه تمت معالجة كافة الاعتراضات ما يعني أنه في حالة عدم الرد على الاعتراض أو تغير الحالة فإنه يدل على وجود مشكلة.

وأوضح برنامج سند محمد بن سلمان أنه في هذه الحالة أن يتم إعادة الطلب مرة أخرى إذا قام المستفيد بتحديث البيانات لدى الجهات المعنية ومع ذلك لم تتغير حالة الطلب.

ويذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان هو برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية.