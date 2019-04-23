حساب المواطن: حالات تمكن لمن لديها صك هجران أن تستفيد من الدعم

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، الحالات التي يمكن لمن لديها صك هجران أن تستفيد من الدعم المقدم في البرنامج.

وجاء ذلك ردًا على سؤال من ابنة تؤكد أن أمها لديها صك هجران ولم تستفد من الضمان الاجتماعي.

وقال حساب المواطن: بإمكان المتزوجة ” المهجورة ” التسجيل في البرنامج ولا يتطلب منها رفع مستندات في البوابة الإلكترونية , لكن يجب إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي .

وأضاف: حساب المواطن: لا يلزمك التسجيل والاستفادة من الضمان ولكن ينبغي إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي.