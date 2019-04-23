بالصور.. نشر وثائق سرية حول “ هروب ” هتلر إلى الأرجنتين

واشنطن(صدى):

كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي السري، عن سلسلة من وثائقه التي تدل على أن المكتب حقق في احتمال هروب هتلر إلى الأرجنتين بعد سقوط برلين عام 1945.

وقام التحقيق على معلومات قدمها أحد موظفي المكتب، الذي يؤكد أن هلتر تمكن باستخدام غواصة من الوصول إلى الأرجنتين، حيث وفر له 6 من المسؤولين المحليين رفيعي المستوى هناك ملجأ بمزرعة تقع في الجزء الجنوبي من جبال الأنديز.

ووصلت هذه المعلومات إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالية آنذاك، إيدغار هوفر، غير أنه اعتبرها غير كافية وتوصل إلى استنتاج أن مواصلة بذل الجهود بهدف العثور على هتلر حيا على أساس هذه المعلومات أمر مستحيل.

وتؤكد الرواية الرئيسية أن أدولف هتلر انتحر في برلين يوم الـ30 من أبريل عام 1945.