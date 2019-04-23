قرحة الفم واليرقان.. أعرض نقص فيتامين B12 على الوجه

أميرة خالد(صدى):

رصد الخبراء عدة أعراض بالوجه تدل على نقص فيتامين B12 على إنتاج خلايا الدم الحمراء التي يمكن أن تشيخ بشكل سريع، ويتم حرمان الأنسجة والأعضاء في الجسم من الأكسجين ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومن بين هذه الأعراض، قرحة الفم؛ حيث يعد التهاب الفم واللسان أحد أعراض نقص فيتامين B12، إذ تحتاج الخلايا الموجودة في الفم إلى الفيتامين لتتجدد بكفاءة، لذا فإن عدم تناول ما يكفي من الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى تقرحات في الفم.

ويؤدي نقص فيتامين B12 إلى الإصابة باليرقان الذي يجعل الوجه شاحباً مع مسحة صفراء على البشرة. كما يمكن أن تتأثر العينان عبر تغير لون المنطقة البيضاء إلى اللون الأصفر.

وفي السياق نفسه، من المحتمل أن يصاب المرء بالرؤية الضبابية عندما يؤدي نقص فيتامين B12 إلى تلف الإشارة العصبية التي تنتقل من العين إلى المخ، مما يضعف الرؤية.