  • الثلاثاء 23

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. هل الراتب يسجل الإجمالي مع بدل غلاء المعيشة؟.. حساب المواطن يرد

هل الراتب يسجل الإجمالي مع بدل غلاء المعيشة؟.. حساب المواطن يرد

هل الراتب يسجل الإجمالي مع بدل غلاء المعيشة؟.. حساب المواطن يرد
نايف السالم(صدى):

أجاب برنامج حساب المواطن على تساؤل يتعلق بـ ” إجمالي الدخل ” وتضمنه بدل غلاء المعيشة.

حيث وجه ” مستفيد ” تساؤل لـ ” حساب المواطن ” مفاده: ” هل الراتب يسجل الإجمالي مع بدل غلاء المعيشة أم بدون غلاء المعيشة؟ ، لأني مسجل الإجمالي حتى غلاء المعيشة بين مما جعل المبلغ الخاص بالدعم ينقص 93 ريالاً، علماً بأن عند التسجيل طلب مني إدخال الراتب كاملاً بغلاء المعيشة ” .

ورد حساب المواطن قائلاً: ” أهلاً بك، يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل التأمينات/التقاعد، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة ” .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *