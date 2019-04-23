هل الراتب يسجل الإجمالي مع بدل غلاء المعيشة؟.. حساب المواطن يرد
أجاب برنامج حساب المواطن على تساؤل يتعلق بـ ” إجمالي الدخل ” وتضمنه بدل غلاء المعيشة.
حيث وجه ” مستفيد ” تساؤل لـ ” حساب المواطن ” مفاده: ” هل الراتب يسجل الإجمالي مع بدل غلاء المعيشة أم بدون غلاء المعيشة؟ ، لأني مسجل الإجمالي حتى غلاء المعيشة بين مما جعل المبلغ الخاص بالدعم ينقص 93 ريالاً، علماً بأن عند التسجيل طلب مني إدخال الراتب كاملاً بغلاء المعيشة ” .
ورد حساب المواطن قائلاً: ” أهلاً بك، يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل التأمينات/التقاعد، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة ” .
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