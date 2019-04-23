هل الراتب يسجل الإجمالي مع بدل غلاء المعيشة؟.. حساب المواطن يرد

نايف السالم(صدى):

أجاب برنامج حساب المواطن على تساؤل يتعلق بـ ” إجمالي الدخل ” وتضمنه بدل غلاء المعيشة.

حيث وجه ” مستفيد ” تساؤل لـ ” حساب المواطن ” مفاده: ” هل الراتب يسجل الإجمالي مع بدل غلاء المعيشة أم بدون غلاء المعيشة؟ ، لأني مسجل الإجمالي حتى غلاء المعيشة بين مما جعل المبلغ الخاص بالدعم ينقص 93 ريالاً، علماً بأن عند التسجيل طلب مني إدخال الراتب كاملاً بغلاء المعيشة ” .

ورد حساب المواطن قائلاً: ” أهلاً بك، يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل التأمينات/التقاعد، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة ” .