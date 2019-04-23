ظهور مسؤول ثالث عن تفجيرات سريلانكا.. ” ابنيً تاجر ثري “

كولومبو (صدى):

كشف مصدر قريب من التحقيقات في هجمات كنائس سريلانكا الدامية الأحد الماضي ان شقيقين مسلمين نفذا التفجير الإنتحاري الذي أودى بحياة اكثر من 320 شخص في عيد الصفح .

واكد المصدر ان الشقيقين هما ابني تاجر توابل ثري في كولوبو وفجرا نفسيهما بينما كان نزلاء فندقي شانغري-لا وسينامون غراند ينتظرون دورهم في تناول الفطور .

يأتي هذا بينما اعلنت داعش عبر بيان اطلقته وكالتها الرسمية ” اعماق ” مسئوليتها عن التفجير دون ان يرد اي دليل في البيان .

وكان نائب وزير الدفاع روان ويجيورديني قد اعلن أمام البرلمان إن “جماعة التوحيد الوطنية” تقف وراء الهجوم وهي على صلات مع جماعة إسلامية متشددة في الهند لا يعرف عنها الكثير.

كما أشار إلى أن “التحقيقات الأولية كشفت أن ما حدث في سريلانكا كان ردا انتقاميا على الهجوم ضد المسلمين في كرايست تشيرش .

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