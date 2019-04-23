” الغذاء والدواء ” توضح حقيقة علاج الكركم للاكتئاب والزهايمر

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة شائعة علاج نبات ” الكركم ” لأمراض نفسية ومزمنة مثل الاكتئاب والزهايمر والسكري.

وأوضحت الهيئة، أنه لا توجد دراسات سريرية ذات موثوقية عالية لإثبات أي ادعاءات طبية للكركم، كما لم تتم الموافقة على أي ادعاء طبي للكركم في أيٍّ من الجهات الرقابية المرجعية.

وأشارت إلى أن الكركم من فصيلة الزنجبيل وهو أحد أشهر المكونات التي تستعمل في الطب الهندي البديل لعلاج العديد من الحالات المرضية، مبينة وجود العديد من الأبحاث الطبية المنشورة عن الفوائد العلاجية المحتملة للكركم في بعض الحالات المرضية مثل الاكتئاب وحساسية الأنف الموسمية وارتفاع الكولسترول، ولكنها غير مثبتة.