صحيفة فرنسية تشيد بالتطورات الرياضية في المملكة

طلال الغامدي(صدى):

أشادت صحيفة ” لاكروا ” الفرنسية، بالتطورات الرياضية التي تشهدها المملكة؛ لافتة إلى أن إعلان احتضان السعودية لرالي داكار في يناير القادم آخر ما يؤكد الخطوات المتطورة التي تخطوها المملكة منذ عامين وبطموحات كبيرة.

وأشارت إلى أن استضافة المملكة للأحداث بالضربة القوية، لاسيما رالي داكار، قائلة: ” حازت السعودية على حدث معروف عالميًا، عبر توقيع العقد الممتد لخمس سنوات، مع منظمي رالي داكار، و يؤكد هذا العقد الجديد شهية السعودية المفتوحة للاستثمار في عالم الرياضة”.

وأضافت: ” وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية المنصوص عليها في خطة التطوير ” رؤية 2030 ” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 “، متابعة:” تحتل الرياضة جزءًا كبيرًا من هذا البرنامج، مما يؤكد على أن السعودية تطمح إلى التميز الرياضي وأن تكون في الصدارة إقليميًا وعالميًا في بعض الرياضات “.

واستطردت:” وتواصل السعودية سعيها نحو أهداف متعددة، منها تنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على النفط، والتفاعل مع الشباب “65% منهم دون 30 عامًا “