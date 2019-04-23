إيكاردي يقترب من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان

ماجد الأشرم(صدى):

قرر نادي باريس سان جيرمان التوقيع مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه إدينسون كافاني بنهاية الموسم الجاري؛ حيث سيتقدم بعرض رسمي يقدر بقيمة 70 مليون يورو.

وفي السياق نفسه، على الرغم من أن إدارة إنتر أرادت الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملاً والمقدر بـ 110 مليون يورو، إلا أن هذا الرقم يبدو مستحيلاً بسبب تراجع مستوى اللاعب وتوتر علاقته مع زملائه داخل غرفة الملابس.

ومن الجدير بالذكر، أن توماس توخيل مدرب سان جيرمان طلب من إدارة ناديه سرعة التعاقد مع إيكاردي، خصوصاً أن كافاني مهاجم الفريق سيغادر هذا الصيف بسبب انخفاض مستواه ورغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي من جديد.