” الشورى ” يطالب ” الطيران المدني ” بمعاقبة الشركات حال تأخر الرحلات الجوية
طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقده اليوم الثلاثاء الهيئة العامة للطيران المدني بضرورة تطبيق العقوبات النظامية على شركات الطيران في حال تأخر الرحلات الجوية حفاظاً على حقوق المسافرين .
كما دعا “الشورى ” إلى ضرورة دراسة الهيئة لمشروعاتها المتعثرة ومعالجتها في اقرب وقت .
كما طالبها بالكشف عن رسوم المطارات المفروضة على شركات الطيران والمسافرين والمفاضلة بينها وبين المطارات الإقليمية والدولية ، بالإضافة لمنح المزيد من تصاريح شركات الخدمات الأرضية لرفع مستويات الخدمة .
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