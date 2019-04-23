” الشورى ” يطالب ” الطيران المدني ” بمعاقبة الشركات حال تأخر الرحلات الجوية

نايف السالم(صدى):

طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقده اليوم الثلاثاء الهيئة العامة للطيران المدني بضرورة تطبيق العقوبات النظامية على شركات الطيران في حال تأخر الرحلات الجوية حفاظاً على حقوق المسافرين .

كما دعا “الشورى ” إلى ضرورة دراسة الهيئة لمشروعاتها المتعثرة ومعالجتها في اقرب وقت .

كما طالبها بالكشف عن رسوم المطارات المفروضة على شركات الطيران والمسافرين والمفاضلة بينها وبين المطارات الإقليمية والدولية ، بالإضافة لمنح المزيد من تصاريح شركات الخدمات الأرضية لرفع مستويات الخدمة .