حقيقة إعادة تشغيل رحلات مطار نجران

نايف السالم(صدى):

كشفت شركة الخطوط العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حقيقة إعادة تشغيل مطار نجران الإقليمي للرحلات الداخلية.

وأوضحت الخطوط السعودية، في بيان لها: ” إن مطار نجران مقفل حتى الآن، ولم يتم البدء بتشغيل رحلات للمطار، وفي حال تم البدء بذلك سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي أو عبر قنوات التواصل الرسمية”.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أغلقت مطار نجران الحالي قبل نحو أربع سنوات وحولت مسار الرحلات إلى مطار أبها الإقليمي، وأعلنت عن إنشاء مطار جديد شمال نجران.