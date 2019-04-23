الدكتورة خلود برفقة نادر صعب وزوجته: قاعدين نخطط على شئ

خالد الظفيري(صدى):

شاركت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، متابعيها بصورة جديدة ظهرت فيها مع دكتور التجميل اللبناني نادر صعب وزوجته الإعلامية أنابيلا هلال.

وأشارت الدكتورة خلود إلى أنها تخطط لشيء ما مع دكتور التجميل وزوجتهلم تكشف عن تفاصيله، وعلقت على الصورة قائلة: ” مبين قاعدين نخطط على شي !؟ ” .

وتابعت: ” دكتور نادر صعب و زوجته أنابيلا يهبلون.. وروحهم حلوة وطيبين ودمهم خفيف ” ، حيث توقع المتابعين سبب لقائها بـ ” الثنائي ” ، وهو إقدامها على إجراء جراحة تجميلية قريبًا.