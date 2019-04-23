فئات لها الأولوية في الحصول على دعم سند محمد بن سلمان

نايف السالم(صدى):

وضع برنامج سند محمد بن سلمان شرطًا مهمًا في صرف الدعم ضمن مبادرة الزواج، حيث أعطى الأولوية في صرف الدعم لأبناء شهداء الواجب؛ وذلك تقديراً لجهودهم في الدفاع عن الوطن.

وكشف البرنامج أيضًا أن الأولوية في صرف الدعم أيضاً لـ ” الأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة ” ؛ وذلك تقديرا لظروفهم وأحوالهم المعيشية.

يُذكر أن مبادرة “ سند الزواج ” إحدى مبادرات برنامج “ سند محمد بن سلمان ” ؛ التي تهدف إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري.