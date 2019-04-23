سريلانكا.. تفجيرات عيد الصفح رد انتقامي على هجوم مسجدي نيوزيلندا

كولومبو (صدى):

كشفت التحقيقات الأولية لسلسة التفجيرات الدامية التي شهدتها سريلانكا وأودت بحياة أكثر من 300 شخص ، انها كانت انتقام من الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزلاندا بكرايست تشيرش .

وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع روان ويجيورديني أمام برلمان بلاده : “التحقيقات الأولية كشفت أن ما حدث في سريلانكا كان رداً انتقامياً على الهجوم ضد المسلمين في كرايست تشيرش” .

كما اتهم مجموعتين محليتين بالإعتداءات بينهما جماعة “التوحيد الوطنية” مشيراً إلى ان لها صلة بجماعة ارهابية بالهند .

واضاف : تبين الآن أن جماعة التوحيد الوطنية هذه التي نفذت الاعتداءات تربطها صلات وثيقة بجي.إم.آي”، في إشارة على ما يبدو إلى “جماعة المجاهدين الهندية التي لا يُعرف عنها الكثير سوى تأسيسها العام الماضي وارتباطها بجماعة تحمل الاسم نفسه في بنغلادش .

وكانت الشرطة السريلانكية قد احتجزت سورياً، ضمن عدد من الموقوفين المحليين، للتحقيق معهم ، كما تم استجواب 40 شخص بشأن تلك التفجيرات .

الجدير بالذكر ان حصيلة ضحايا التفجيرات التي شهدتها سيريلانكا الأحد الماضي ارتفعت إلى 310 قتلى. “