بالأسماء.. ” الحياة الفطرية ” تدعو المرشحين على وظائف بند 105 للمقابلات الشخصية
دعت الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأسماء المُرشحة بين المتنافسين على وظائف بند 105 والذين اجتازوا الاختبارات التحريرية الحضور للمقر الرئيسي للهيئة بالرياض وذلك لإجراء المقابلات الشخصية .
وأبات الهيئة ضرورة الإلتزام بالتعليمات التالية :
1- الأسماء الواردة في الكشف من (1 إلى 31) ستكون مقابلاتهم يوم الأحد الموافق 1440/08/23هـ “من الساعة التاسعة صباحاً” .
2- الأسماء الواردة في الكشف من (32 إلى 62) ستكون مقابلاتهم يوم الاثنين الموافق 1440/08/24هـ “من الساعة التاسعة صباحاً ” .
وأرفقت الهيئة كشف بالأسماء المرشحة للمقابلات على الرابط التالي :
الأسماء :هنا
كما أوضحت مزيد من المعلومات على الرابط التالي :هنا
اترك تعليقاً