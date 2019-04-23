بالأسماء.. ” الحياة الفطرية ” تدعو المرشحين على وظائف بند 105 للمقابلات الشخصية

فاطمة المالكي(صدى):

دعت الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأسماء المُرشحة بين المتنافسين على وظائف بند 105 والذين اجتازوا الاختبارات التحريرية الحضور للمقر الرئيسي للهيئة بالرياض وذلك لإجراء المقابلات الشخصية .

وأبات الهيئة ضرورة الإلتزام بالتعليمات التالية :

1- الأسماء الواردة في الكشف من (1 إلى 31) ستكون مقابلاتهم يوم الأحد الموافق 1440/08/23هـ “من الساعة التاسعة صباحاً” .

2- الأسماء الواردة في الكشف من (32 إلى 62) ستكون مقابلاتهم يوم الاثنين الموافق 1440/08/24هـ “من الساعة التاسعة صباحاً ” .

وأرفقت الهيئة كشف بالأسماء المرشحة للمقابلات على الرابط التالي :

الأسماء :هنا

كما أوضحت مزيد من المعلومات على الرابط التالي :هنا