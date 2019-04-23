طبيبة تواجه الحوثيين ببسالة في اليمن

فهمي محمد(صدى):

تواجه الطبيبة زينب القيسي، من الضالع باليمن مليشيات الحوثي الإيرانية؛ حيث لم تكتف بتقديم الدواء والمساعدات العلاجية والإسعافية للجرحى والمصابين في المعارك المحتدمة مع الحوثيين فحملت البندقية وشاركت في الخطوط الأمامية بجبهة حمك شمال غربي الضالع.

وأكدت التقارير، أنها من أسرة معروفة بالوطنية والشجاعة، وحضرت كطبيبة في خطوط القتال الأمامية والمتقدمة للمساعدة ومعالجة الجرحى وإسعاف المصابين وتقديم الأدوية بجبهة حمك متحدية المخاطر وظروف القتال الشرس والنيران الكثيفة، قبل أن تقرر حمل بندقية للقتال.

وأوضحت، أن لها مواقف سابقة في كل جبهات الضالع بالحرب الأخيرة منذ 2015 حيث كانت بسيارتها تسعف الجرحى وتعود للقتال، كما يقول في شهاداتهم ضالعيون قريبون من الجبهات.