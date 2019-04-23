ليفربول تدفع ” صلاح ” بجانب أغلى لاعبي العالم وتحدد مبلغ فلكي

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من تأكيد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على بقائه في صفوف ناديه ، إلا أن موهبته التي يسيل لها اللعاب أجبرت الإدارة على تحديد مبلغ أمام الأندية الراغبة في ضمه ولكنه ايضاً مبالغ فلكي .

ووفقاً لموقع سبورت الفرنسي فقد حدد النادي مبلغ 180 مليون يورو، من أجل السماح للنجم المصري بالرحيل عن الفريق .

وكشف الموقع أن ريال مدريد يحاول جدياً ان يضم محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل .

وأضاف : ” الميرنغي ” يريد ضم محمد صلاح بهدف تكوين شراكة قوية بينه وبين إيدين هازارد، الذي اقترب بشكل كبير من الانتقال إلى القلعة المدريدية .

وتوقع أن النجم المصري قد يصبح إلى جانب نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ثاني أغلى لاعب في عالم كرة القدم، بعد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا .

وكان صاحب القدم اليسرى الساحرة قد استعاد مؤخراً تألقه المعهود، وعاد إلى تسجيل وصناعة الأهداف، فيما تأمل جماهير “ الريدز ” أن يُواصل النجم المصري تألقه معها .