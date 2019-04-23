250 ريال فرق توفير الكهرباء بين مكيفات الإسبليت والشباك شهريا

عادل الحربي(صدى):

أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن أجهزة التكييف ذات الوحدتين ” الإسبليت ” أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا من أجهزة التكييف الوحدة واحدة ” الشباك ” .

وأوضح أنه يصل الفرق في توفير الكهرباء بين مكيفات الشباك والإسبليت إلى نحو 250 ريالًا شهريًّا، لافتًا إلى أن التجارب العملية أثبتت الجدوى الفعلية من أنظمة العزل الحراري في الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأشار مختصون، إلى أن العزل يزداد أهمية في البيئات الحارة، التي تحتاج إلى تشغيل أجهزة تكييف ومبردات لفترات طويلة صباحاً ومساءً، وهو ما ينعكس على الأرقام الشهرية في فواتير الكهرباء.