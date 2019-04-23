بالصور.. سيارات رياضية تزلزل إنستجرام بشهرتها الواسعة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

انتشرت على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام ” صور سيارات رياضية بشكل جنوني لتصبح اكثر السيارات شهرة بالعالم .

ومن اكثر تلك السيارات Ford Mustang إذ نشر لها المستخدمون 87294711 منشور وصورة يتعلق بها ، بينما تم نشر ما يزيد عن 7 مليون و400 الف منشور لسيارة Honda Civic ، والتي تعد في مقدمة السيارات التي يتباهي بها الركاب .

اما Nissan GT-R فهي من اقوى واسرع السيارات والتي تم نشر 7 مليون صورة لها مؤخرً ، بالإضافة إلى مليوني و600 الف منشور يستعرض صور Subaru Impreza.