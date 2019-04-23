نصائح تساعدك في التغلب على هشاشة العظام بـ ” سن اليأس “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تواجه بعض الناس مشكلة هشاشة العظام عند سن اليأس، حيث ترافق هشاشة العظام مرحلة انقطاع ” الطمث ” وتصبح العظام هشة ونحيلة بسبب نقص هرمون الإستروجين الأنثوي؛ ما يزيد من خطر الإصابة بالكسور والتمزق، لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز النصائح التي تساعدك على تقويتها:

– الحصول على نسبة كبيرة من الكالسيوم، ويفضل تناوله من خلال مصادره الطبيعية مثل ” الألبان، البروكلي، الكرنب، الشمر، المكسرات ” .

– الحصول على الماغنيسيوم وأيضًا يفضل تناوله من مصادره الطبيعية مثل ” المكسرات ” .

– الحصول على ” فيتامين د ” والذي تتمثل مصادره الطبيعية في ” سمك السالمون، الرنجة، الأفوكادو ” ، والتعرض لأشعة الشمس في الفترات الآمنة.

– ممارسة الرياضة ومن المثالي المزج بين تمارين تقوية العضلات ” حمل الأثقال، ورياضات قوة التحمل، المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية والسباحة ” .