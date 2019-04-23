كلية الملك خالد العسكرية تفتح باب القبول لدورة الضباط الجامعيين

علي القحطاني(صدى):

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول في ” دورة الضباط الجامعيين ” للعام الدراسي 1440 هـ لحملة الشهات الجامعية في عدة تخصصات .

وأبانت ان الشهادات المطلوبة في ” الطب العام ، والصيدلة ، والآشعة ، وطب الطوارئ ، واصول الدين ، والإذاعة ، والشريعة ، والترجمة “إنجليزية وفرنسية ” ، والمراقبة الجوية ، والهندسة ” معماري ، ميكانيكي ، برمجيات ، حاسب آلي ، مدني ، الكتروني ” .

كما طلبت الكلية تخصصات : صحافة ، علاقات عام ، قانون ، علاج نفسي ، طب اسنان ، سلامة جوية ، الأحياء ، امن معلومات ، الدعوة ، الإدارة الجوية وإدارة المطارات ، وغيرها من التخصصات .

وأبانت الكلية انه يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي :هنا