صلاح يفكر بالرحيل عن ليفربول لتوتر علاقته مع كلوب

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير، عن اقتراب رحيل المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن الفريق بسبب توتر العلاقة بينه وبين الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز.

وأشارت إلى أن العلاقة بين صلاح وكلوب ليست على ما يرام، الأمر الذي يعزز كثيرا من فرص رحيل النجم المصري، لافتة إلى أن ريال مدريد الأقرب لضم اللاعب في حال فشل انتقال زميله ساديو ماني إلى النادي الملكي.

وسبق وأن تناولت صحيفة آس الإسبانية توتر العلاقة بين النجم المصري ومدربه قبل أن يسارع رامي عباس وكيل اللاعب بنفي هذا الأمر؛ مؤكدة أنه طلب من إدارة فريقه الرحيل مع نهاية الموسم الحالي، وأرجعت الصحيفة الأسباب إلى نقاش حاد نشب بين اللاعب ومدرب ” الريدز ” ، الألماني يورغن كلوب.

واضطر ملاك النادي للتدخل من أجل تخفيف الصدام، ومطالبة اللاعب المصري بسحب الطلب الرسمي، قبل أن يتلقى وعدا بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم الحالي، إذا صمم على فكرة مغادرة ملعب ” أنفيلد ” في يونيو المقبل، وهو ما وافق عليه صلاح.