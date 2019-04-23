بالصورة.. سندويتش يفضح الطيران البريطاني ويجبره على الإعتذار

لندن(صدى):

كشفت بريطانية على متن طائرة متجهة من بريطانيا لنيويورك عن فضيحة لخدمات الخطوط الجوية البريطانية إذ نشرت صورة لأسوء شطيرة ” سندويتش ” في الجو .

وكان من المفترض ان تحتوي الشطيرة على صدور الدجاج والبندورة والمايونيز ، بينما لم تحتوي سوى على ورقة خس وصوص المايونيز فقط ، في صدمة للركاب الذين توقعوا آداء افضل من خطوطهم الجوية خاصة ًوانه ليس لديهم خيار آخر للطعام في رحلة جوية تستمر لعدة ساعات .

وبينما انتشرت الصورة على ” فيسبوك ” وانهالت التعليقات الساخرة بادرت الشركة بالإعتذار فوراً خوفاً من فضيحتها .

وقالت متحدثة باسم الخطوط الجوية البريطانية: “نحن نفخر بجودة الوجبات التي نقدّمها على متن الطائرة، وقد استثمرنا بكثافة في تقديم الطعام لدينا، في جميع الدرجات .

وتابعت: “نحن آسفون لأن معاييرنا انخفضت عن توقعات عملائنا في هذه المناسبة ، في محاولة لإنقاذ سمعتهم .