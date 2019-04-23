الشورى يطالب الهيئة العامة للسياحة بدعم أصحاب المتاحف الخاصة

عادل الحربي(صدى):

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للسياحة بتقديم الدعم المعنوي والمادي لأصحاب المتاحف الخاصة بما يضمن إسهامها بشكل احترافي في التعريف بالتراث الوطني وتحفيز الأجيال الجديدة على الاعتزاز الموروث الآباء والأجداد.

كما طالبها باتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيداً من التنسيق المسبق بين مبادرات ومشروعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم المردود الاجتماعي التنموي والاستثماري.

كما دعاها خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ، إلى تكثيف جهودها لمزيد من العناية باللغات، وفي مقدمتها اللغة العربية في المناشط والفعاليات السياحية المتنوعة .