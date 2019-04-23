سند محمد بن سلمان يكشف موعد صرف الدفعة الثانية من العطاء

عادل الحربي(صدى):

كشف سند محمد بن سلمان عن موعد صرف الدفعة الثانية من العطاء، مشيرًا إلى أن الدفعة الثانية في مرحلة التحقق من صحة الحساب البنكي؛ ما يعني أن الإيداع سوف يتم فور الانتهاء من التحقق.

وجاء ذلك ردًا على تساؤل مستفيدو سند محمد بن سلمان عن موعد صرف الدفعة الثانية من العطاء، لمن تنطبق عليهم شروط مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

وكان سند محمد بن سلمان قد أودع مطلع الشهر الجاري الدفعة الأولى، بما يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة سند الزواج التي تُعَدُّ إحدى مبادرات البرنامج المُوجَّهة لمساندة حديثي الزواج.

يُذكر أن ذلك الإيداع جاء بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم.