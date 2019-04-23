حقيقة وجود أفضلية بين حجامتي الرأس والظهر

حمود العنزي(صدى):

كشفت أخصائية العلاج الطبيعي أسماء ضياء، إنه لا توجد أفضلية بين حجامة الرأس وحجامة الظهر، مشيرة إلى أن لكل طريقة فيهما مشاكل محددة تعالجها.

وعن حجامة الرأس، أوضحت ” أسماء ” أن حجامة الرأس تستخدم في علاج مشاكل الدماغ كـ ” الصداع بأنواعه وخلل الغدة النخامية واضطراب كهرباء المخ والأرق والوسواس والهلوسة وكثرة النعاس وتساقط الشعر ” ، بالإضافة إلى ضعف الذاكرة وضعف التركيز.

أما فيما يتعلق بـ ” حجامة الظهر ” فهي تستخدم في علاج مشاكل الجزء النصفي من الجسم كـ ” الإمساك والكلى والمثانة والقولون والرحم والدوالي والعقم وتنميل ألم الساقين ” .

حيث نبهت من الخضوع لهذا النوع من الحجامة في حال انخفاض ضغط الدم، ودعت لعدم إجراء إجراء الحجامة عند أشخاص غير متخصصين، ممن يمارسون طرقاً عشوائية، وليس لديهم تصريح لممارسة هذا النشاط.