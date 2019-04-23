الخطوط السعودية تنعي اثنين من ملاحيها في تفجيرات سريلانكا

سعيد العجل(صدى):

أصدرت الخطوط السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانًا تعلق فيه على تصريح المتحدث الرسمي باسمها يوم الأحد 21 أبريل 2019م بشأن التفجيرات التي شهدتها سريلانكا، والذي تضمن تعذر الإتصال بإثنين من الملاحين.

وأوضحت” الخطوط السعودية” في بيانها: ” مع تواصل الجهود الحثيثة بالتعاون مع سفارة المملكة في سريلانكا للوصول إليهما، فقد تم التأكد من وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة ” .

ومن جانبه، نعى مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الملاحين احمد جعفری وهاني عثمان رحمهما الله بعدما تم التأكد اليوم من وفاتهما.

وقال” الجاسر ” : ” ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي المؤسسة الزميلين العزيزين، مدير المقصورة احمد جعفري والمضيف هاني عثمان، اللذين انتقل إلى رحمة الله إثر التفجيرات التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولمبو ” .

وأضاف: ” لقد أمضى الزميل أحمد جعفري خمسة وعشرين عاما في خدمة ” السعودية ” وضيوفها كان خلالها مثالا للتفاني والإخلاص والجد والاجتهاد وحاز ثقة رؤسائه وتقدير زملائه ” .

وتابع: ” التحق الزميل هاني عثمان بـ ” السعودية ” منذ عامين وكان مثالا للشاب المؤهل المتقد حماسا لأداء مهام وظيفته بتفان وإخلاص على الوجه الأمثل . نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان ” .