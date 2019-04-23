قصة مؤثرة.. خليجية تستفيق من غيبوبة بعد 27 عام لتفاجأ بأطفالها شباباً

أبو ظبي(صدى):

في واقعة مؤثرة وغريبة من نوعها ، أفاقت سيدة اماراتية من غيبوبة طال أمدها لأكثر من 27عام بعد أن يأس اطباء مستشفى بألمانيا من علاجها لتخالف كل التوقغات قبل عودتها إلى وطنها بأسبوع واحد .

ويعود مرض السيدة ” منيرة عمر عبد الله ” ، “محفظة قرآن ” ، إلى عام 1991 ، عندما كانت تصطحب طفلها –حينئذٍ- والذي كان عمره 4 سنوات من الروضة ، إذ صدمت سيارتهما حافلة مسرعة لتصيب السيدة بإصابات بليغة ، تاركة ورائها طفلتين بالمنزل إحداهما 4 أشهر والأخرى عام ونصف .

ورغم كل محاولات العلاج على مدار السنوات الماضية إلا انها باءت بالفشل ، وظلت المرأة طريحة الفراش لا تتكلم او تتحرك ، حتى نطقت اخيراً بإسم ابنها “عمر ” الذي صار رجلاً امامها قبل ان تتركه وتذهب إلى غيبوبتها .

ويقول ابنها عمر انه لم ييأس من شفائها ورأى في منامه والدته وهي تصطحبه وتذهب إلى السوق لتصاب السيدة بالصرع فجأة ثم تعود للنطق والإفاقة في اليوم التالي .

وأضاف : أول كلمة نطقت بها هي اسمي، وبعدها بدأت في قراءة القرآن والدعاء، وقتها لم أصدق نفسي عندما سمعت صوتها، وظللت أبكي وأقبل يديها، وهي أيضًا كانت تبكي، فقد دخلت في الغيبوبة ونحن أطفال، وعادت لنا وأنا رجل وشقيقتاي إ‘حداهما متزوجة والأخرى طبيبة أسنان، وكلما أتذكر الموقف أشعر بأني طائر في السماء من الفرحة .