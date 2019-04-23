بالفيديو.. مناظر طبيعية خلابة لبحيرات وأشجار السدر بروضة الخشم شمال الرياض

علي القحطاني(صدى):

وثقت عدسة طائرة لأحد المواطنين صور طبيعية خلابة لروضة ” الخشم ” بمدينة تمير شمالي الرياض ، والتي تشهد إقبال كبير من جانب الأسر في عطلة نهاية الأسبوع .

وتتمتع الروضة بمناظر خلابة لبحيرة وسط الأشجار الكثيفة والغدران ، في جو ربيعي صافي بعيداً عن الغبار او الأمطار التي هطلت على المملكة خلال الأيام الماضية .

وتعتبر الروضة مقصد تربية النحل وذلك لكثرة اشجار السدر والتي تنتج اطيب انواع العسل واغلاها ويزدهر الانتاج في فصل الربيع .

الجدير بالذكر أن الروضة تبعد مسافة 160 كم عن الرياض تم تسميتها بـ “الخشم ” نسبة إلى خشم الأرطاوي، وهو أحد شعاب، وخشوم جبال العرمة .