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بالفيديو.. مناظر طبيعية خلابة لبحيرات وأشجار السدر بروضة الخشم شمال الرياض

بالفيديو.. مناظر طبيعية خلابة لبحيرات وأشجار السدر بروضة الخشم شمال الرياض
علي القحطاني(صدى):

وثقت عدسة طائرة لأحد المواطنين صور طبيعية خلابة لروضة ” الخشم ” بمدينة تمير شمالي الرياض ، والتي تشهد إقبال كبير من جانب الأسر في عطلة نهاية الأسبوع .

وتتمتع الروضة بمناظر خلابة لبحيرة وسط الأشجار الكثيفة والغدران ، في جو ربيعي صافي بعيداً عن الغبار او الأمطار التي هطلت على المملكة خلال الأيام الماضية .

وتعتبر الروضة مقصد تربية النحل وذلك لكثرة اشجار السدر والتي تنتج اطيب انواع العسل واغلاها ويزدهر الانتاج في فصل الربيع .

الجدير بالذكر أن الروضة تبعد مسافة 160 كم عن الرياض تم تسميتها بـ “الخشم ” نسبة إلى خشم الأرطاوي، وهو أحد شعاب، وخشوم جبال العرمة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1595 ] نشر منذ 21 دقيقة

مناظر طبيعية خلابة لبحيرات وأشجار السدر بروضة الخشم شمال الرياض منظر جميل للغاية ماله داعي سفر للخارج

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