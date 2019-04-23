مطارات الرياض تعلن عن وظائف نسائية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مطارات الرياض بالتعاون مع صندوق ” هدف” من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات”، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للنساء، من خلال برنامج تمهير ” التدريب على رأس العمل” ، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في التخصصات الإدارية ” المالية”.

وأوضحت الشركة، أن ذلك للعمل بمسمى (محلل مالي)؛ لافتة إلى أن التدريب يشمل إجراء التحليلات الكمية للبيانات المالية، وتقديم التوصيات للاستعانة بها عند اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية.

واشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية (المالية)، حديثة التخرج وتنطبق عليها شروط برنامج تمهير؛ مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا