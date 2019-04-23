التلفزيون السوري يعتذر عن ظهور فتاة عارية الصدر بمسلسل أطفال

دمشق(صدى):

اعتذر التلفزيون السوري، أمس الاثنين، عن مشهد فاضح لفتاة عارية الصدر خلال عرض المسلسل الكرتوني الشهير ساسوكي.

وأرضحت الفضائية السورية في اعتذارها: ” إنه وبعد مراجعة ما جرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول مرور أحد المشاهد السيئة ضمن مسلسل الكرتون ساسوكي، تأكدت القناة أن الخطأ قد حصل فعلًا “.

وتابعت: ” لذلك وجب علينا الاعتذار من المشاهدين لأننا قد أخطأنا، والاعتذار هو الشيء الصحيح الذي يتوجب علينا القيام به “؛ مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المقصّرين، والعاملين في قسم رقابة البرامج لمنع حدوث الخطأ مرة أخرى.