بالفيديو.. نجوى كرم للدكتورة خلود: ما تخلي حد يدخل بينا

بيروت(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو ظهور الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود معًا من جديد، وذلك في حفل إطلاق الأولى للعطر الجديد الذي يحمل اسمها في بيروت.

ونفت ” نجوى ” بالفيديو وجود أي سوء تفاهم بينها وبين دكتورة خلود؛ بسبب إعلان الثانية أن نجوى كرم حصلت على أجر يزيد عن 40 ألف دينار كويتي، مقابل إحيائها حفل إعلان جنس توأمها الثلاثة برأس السنة الماضية.

وقالت ” كرم ” موجهة حديثها للدكتورة خلود: ” ما تخلي حدا يدخل بينا أبدا.. ما تخلي حدا.. ما يجرجروكي ” ، كما قامت ” خلود ” باحتضان نجوى وتقبيلها وتهنئتها على العطر الجديد.

يُذكر أن الدكتورة خلود كانت قد صرحت أن نجوى كرم حصلت على ما يزيد عن 40 ألف دينار كويتي، مقابل إحيائها حفلها الخاص التي أقامته للإعلان عن نوع جنينها، وهو التصريح الذي تردد أنه أغضب نجوى كرم.