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بالصور.. طلاء السونار أحدث صيحات تجميل الأظافر بين الأمهات

بالصور.. طلاء السونار أحدث صيحات تجميل الأظافر بين الأمهات
أميرة خالد(صدى):

على الرغم من أن السونار من اهم الوسائل الطبية التي تكشف للمرأة عن ملامح جنينها ، ليمثل تجربة لها وقع خاص في حياتها إلا انه تحول ايضاً لآداة تجميل بعد انتشار موضة طلاء الأظافر بظل السونار احتفالاً بحمل الأمهات .

وتعتمد الأمهات وخاصة اللاتي كافحن من أجل الحمل ويردن الإحتفال الخاص به ، على تلون الأظافر بالموجات فوق الصوتية لتخلق دوامات بسيطة باللونين الأبيض والأسود مع تشكيل صورة ظلية للجنين في شكل مثير وجديد .

وتعتبر الصيحة الجديدة من احدث فنون رسم الأظافر والتي من المتوقع ان تلقي نجاح كبير كونه احتفال مختلف ومبهر بالمولود المقبل .

 

 

 


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