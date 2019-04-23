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بالفيديو.. سيارة BMW X5 تقفز فوق المخاطر وتجتاز اختبارات التصادم بنجاح

بالفيديو.. سيارة BMW X5 تقفز فوق المخاطر وتجتاز اختبارات التصادم بنجاح
أميرة خالد(صدى):

حققت سيارة BMW X5 اعلى الدرجات في اختبارات معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة IIHS ، من جميع الجوانب سواء التصادم الأمامي الجزئي جهة السائق او جهة الراكب ، او الإصطدام الأمامي ، او الجانبي ، او السقف ، بالإضافة لإختبارات مساند الرأس .

وأظهر مقطع فيديو سجله المعهد للإختبار ، التصادم الأمامي الجزئي من جهة السائق ، حيث استطاعت السيارة في عشرين ثانية حماية من بداخلها عند الوصول للجاجز .

كما تجنبت السيارة الإصطدام في سرعة 19كم /ساعة ، و40كم / ساعة ، نتيجة تجهيزها بنظام منع الإصطدام الأمامي اعلى من المتوسط ، بالإضافة لجودة المصابيح الأمامية .

واكد المعهد ان السيارة تجنبت الإصطدام بفضل نظام التحذير من التصادم المتوافق مع معايير إدارة المرور على الطرق السريعة .

الجدير بالذكر ان طراز BMW X5 تم اطلاقه في الصيف الماضي ، وهو مزود بمصابيح امامية ليد متطورة ، ونظام الكشف عن النقاط العمياء ، وغيره من نظم الأمان .


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