الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في مواجهات شرسة

فهمي محمد(صدى):

كشف مسؤول يمني أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تخوض مواجهات شرسة مع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في منطقة العود غربي محافظة الضالع.

وفي هذا السياق، قال اللواء الخامس قوات خاصة العميد الحالمي في تصريحات صحفية له، أن قوات الجيش والمقاومة شنت هجمات مضادة في قطاعات ” حمك، وعزاب ” .

حيث أشار إلى أنها استعادت العديد من المواقع والمناطق، منها منطقة ” بيت الشرجي بقطاع عزا ” ، بالإضافة إلى استعادة سلسلة جبلية في جبهة حمك، ومواقع العرايف بقرين الفهد والمطل على معسكر حلم غرب جبهة حمك بمنطقة العود.

كما ذكر ” الحالمي ” أن قوات الجيش والمقاومة كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهة العود، رغم ما تمتلكه من ترسانات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، والصواريخ بأنواعها وكذلك السلاح المتوسط.