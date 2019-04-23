هل المخالفات المرورية تعيق إجراءات السفر.. ” الجوازات ” تجيب

عادل الحربي(صدى):

رد الحساب الخاص بخدمات الجوازات الإلكترونية ” أبشر ” على استفسار أحد المواطنين، حول ما إذا كان بإمكانه الحصول على تفويض سفر وعليه مخالفات مرورية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أن المخالفات المرورية لاتعيق إجراءات سفر المواطنين للخارج.

ورد الحساب قائلا: ” المخالفات المرورية لا تعيق إجراءات السفر، وتصريح السفر إلزامي لمن هم دون السن القانونية 21 عاما للشباب ” .

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