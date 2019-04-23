عندما تتصالح المصالح..تركيا تصطف مع إيران في وجه العقوبات الأمريكية

أنقرة(صدى):

علقت وزارة الخارجية التركية، أمس الاثنين، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران.

وانتقدت تركيا قرار الولايات المتحدة بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران، و” التي لن تخدم السلم والاستقرار في المنطقة ” على حد قول وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وجاء البيان التركي عقب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق ” صادرات صفر ” من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

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